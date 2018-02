Alberta Ferretti zeigt erste Modenschau der Limited Edition

Die italienische Designerin wird erstmalig ihre Limited-Edition-Kollektion im Zuge der Paris Couture Week 2016 auf dem Laufsteg präsentieren. Am 3. Juli ist es soweit und Alberta Ferretti zeigt neben Modehäusern wie Atelier Versace, Hermes und Vetements ihre Demi-Couture-Linie. «Ich fand, dass es an der Zeit war, der Limited Edition eine wahre Identität zu geben», erklärte sie auf 'Vogue.com'. «Als ich 2011 anfing, präsentierte ich sie nur einmal im Jahr als Sonderkollektion, die den Wünschen meiner Kunden nach Abend- und Cocktailgarderobe entsprach.»Im Unterschied zu den meisten Haute-Couture-Designs sind Ferrettis Demi-Couture-Kreationen in kleinen Mengen vorhanden und werden nicht extra einzeln angefertigt.Die Modenschau im Juli findet in der Rue du Faubourg Saint-Honoré in der französischen Hauptstadt im Hauptsitz des Modehauses statt. 100 Gäste sind zu der privaten Veranstaltung geladen. «Jedes Jahr wirkte es sich stärker auf das Geschäft aus. 2015 begann ich, die Kollektion in jeder Saison vorzustellen und komplettierte sie mit Schuhen und Accessoires. Jetzt ist es an der Zeit, eine Modenschau zu machen», fügte die Modeschöpferin hinzu.Schon in einem früheren Interview auf 'style.com' erklärte Alberta Ferretti, die seit den späten 60er Jahren in der Modeindustrie tätig ist, was ihre Kunden von ihrer Limited Edition erwarten: «Es ist Couture, aber es ist eine Abendkollektion, die auch in diesem Geiste kreiert wurde.»

(pep/Cover Media)