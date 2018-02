Alessandro Michele ist fasziniert von Herrenmode

Der Kreativdirektor von Gucci stellte gerade die Herren-Urlaubskollektion mit 87 Stücken für 2017 vor, darunter befinden sich reich verzierte Jeans und Slipper, die mit Känguru-Fell gefüttert sind. "Für mich ist eine Herrengarderobe von Ritualen geprägt, auch von bestimmten Codes und das fasziniert mich", erzählte der Italiener 'gq.com'. "Diese Codes dürfen nicht missachtet werden, sondern müssen neu erfunden und in ein eigenes Fresko eingebunden sein. Es gibt dabei formelle Kleidung, die ich als Grundlage für sämtliche Styles betrachte. Es gibt aber auch ein paar Punk-Stücke, die wohl die romantischsten in der Kollektion sein dürften. Als Punk ist man romantisch, denn man möchte Regeln brechen. Und dann gibt es diesen adretten Freizeitstil, den man gut tragen kann, wenn man einfach nur relaxen und entspannen will."Alle diese Stilrichtungen hätten ihren eigenen Code, aber er hätte dabei seinen eigenen Dreh gefunden. Der Modedesigner sieht seinen Kunden als jemanden an, der seine Garderobe liebt und es mag, verschiedene Stilrichtungen zu tragen oder seinen Stempel auf formellere Kleidung zu drücken: "Jedes kleine Detail ist durchdacht, nichts ist dem Zufall überlassen", betonte Alessandro, der bei einem Sweater mit V-Ausschnitt auch ein bisschen englisches Flair mit weiss-goldenen Details einbrachte. Für Aufsehen sorgte ein rot-grün-karierter Anzug, ebenso Strickpullunder sowie ein senfgelber Rollkragenpullover, die Geek-Chic verbreiteten.Demnächst wird Alessandro Michele auch seine Damenkollektion vorstellen.

(pep/Cover Media)