Anja Rubik weiss, weniger ist mehr

Die schöne Polin, die schon für Labels wie Armani, Jimmy Choo und Fendi arbeitete, setzt privat am liebsten auf einen natürlichen Look. In einem Interview mit dem britischen 'Elle'-Magazin verriet sie ihren Fans, wie diese einen minimalistischen und gleichzeitig jugendlichen Look erzielen können. Eine leichte Foundation ist dabei der wichtigste Tipp, den das Model gab:«Weniger ist mehr: eine sehr starke Foundation ist nicht besonders modern. Ausserdem braucht man auch nicht immer Mascara, eine Wimpernzange verleiht den Wimpern einen schönen Schwung nach oben um die Augen optisch zu öffnen.»Wenn sich ihre Haut trocken anfühlt, schwört Anja auf japanische Gesichtsmasken. Möchte sie ihren Teint etwas aufhellen, fügt sie ein paar Tropfen ihrer MAC Face & Body Foundation zu ihrer Lieblingscreme hinzu, das verleiht ausserdem extra Glanz.Auch für das perfekte Augenbrauen-Styling hatte das Model einen Tipp parat: Sie kämmt ihre Brauen erst und sprüht etwas Haarspray darauf, um sie so zu fixieren.Als Gesicht der 'Kerastase's Visions of Style II'-Kampagne achtet Anja natürlich auch besonders auf ihre Haare und setzt auf Pflegeprodukte aus der Linie der Marke. «Ich versuche meine Haare nicht so oft zu waschen. Wasche ich sie doch, benutze ich Kerastase Discipline Bain Fluidealiste Smooth-In-Motion und trage eine dicke Maske hinterher auf», verriet sie.Auf sich selbst zu achten, ist laut Anja Rubik das A und O für natürliche Schönheit: «Ständiges Eincremen, viel trinken und kein Fertigessen», riet die Expertin abschliessend.

(pep/Cover Media)