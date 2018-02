Anna Suis Designs cool genug für Keith Richards?

Ihre erste Boutique eröffnet die Modeschöpferin 1992 in New York, mittlerweile besitzt sie 375 Shops in 35 Ländern. Berühmt geworden ist Anna Sui insbesondere für ihre trendy Ästhetik und ihre farbenfrohen, punkigen Kreationen. Das hat sich bis heute nicht geändert und soll es laut der Designerin auch in Zukunft nicht:«Ich war immer sehr beständig. Als ich mit dem Designen anfing, wollte ich immer Rockstars einkleiden und die Leute, die auf Rockkonzerte gingen und das tue ich noch immer. Die Musik war immer ein wesentlicher Einfluss für mich. Die Rolling Stones waren meine grössten Stilikonen. Wenn ich designe, frage ich mich immer noch: 'Ist das cool genug für Keith Richards und Anita Pallenberg?'», verriet sie im Interview mit 'Asia Society'.Ihre Leidenschaft für Fashion entdeckte Anna schon im zarten Alter von vier Jahren. Als Jugendliche sah sie die Modebranche stets in einem glamourösen Licht, die Designer waren ihrer Meinung nach ständig von glamourösen Luxusmaterialien und übergrossen Skizzenblöcken umgeben.Um ihre eigenen Kollektionen ins Rampenlicht zu bringen, konnte sich die Amerikanerin auf die Hilfe ihrer Eltern verlassen: «Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter studierte Malerei. Sie lernten sich in Paris kennen, wo sie beide studierten. Das Business-Talent habe ich von meinem Vater, die künstlerische Seite von meiner Mutter. Nach ihrer Hochzeit reisten sie drei Jahre gemeinsam durch Europa und liessen sich dann endlich in den USA nieder ? Ich wurde in Detroit geboren. In meiner Kindheit so viel von meinen Eltern über die chinesische Kultur zu lernen und von all den unterschiedlichen Orten zu hören, an denen sie gelebt hatten, hat mich darauf vorbereitet, global zu denken. Diese Perspektive hat mir jegliche Ängste davor genommen, in einem fremden Land zu leben», erinnerte sich Anna Sui.

(pep/Cover Media)