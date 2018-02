Anna Wintour: Zu Gast bei Amy Schumer?

Eigentlich ist die Chefredakteurin der amerikanischen 'Vogue' nicht für ihren Humor bekannt, mit einem Auftritt in der Comedysendung 'Inside Amy Schumer' will sie ihrem Image wohl allerdings einen Neuanstrich verpassen. Laut der Klatsch-Webseite 'Page Six' wurden Anna und Amy ('Dating Queen') am Mittwoch, den 11. Mai, im New Yorker Comedy Cellar gesichtet, wo die Mode-Expertin vor laufenden Kameras ihr Talent als Comedienne unter Beweis stellte. Laut einem Insider schienen die beidem Damen dabei immer wieder Plätze zu tauschen und sich beim Stand-up abzuwechseln.



Mit ihrer autoritären Art wirkt Anna Wintour vielleicht einschüchternd, in der Fashion-Welt zeigte sie aber immer wieder, dass sie eigentlich gar nicht die Eiskönigin ist, für die man sie hält. Ganz im Gegenteil: Auch eine Anna Wintour kann manchmal höchstemotional werden - in den ungewöhnlichsten Situationen! Bei der Fashion-Show von Kanye West verlief sie sich vor einiger Zeit im Backstage-Bereich und brach sogar in Tränen aus, wie sie später im Interview mit 'Late Night'-Moderator Seth Meyers enthüllte.

(nir/Cover Media)