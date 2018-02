Ashley Graham: Wer leidet nicht unter Bauchfett?

Das 'Sports Illustrated Swimsuit'-Model ziert immer wieder die Titelseiten von Lingerie- und Bademode-Magazinen und ist zahlreichen fülligeren Damen weltweit ein Vorbild. Ihre sexy Kurven beizubehalten, ist laut Ashley aber gar nicht so einfach, vor allem wenn sie unterwegs ist. «Das ist jeden Tag eine Herausforderung», erklärte das Plus-Size-Model im Interview mit 'Entertainment Tonight'. «Ich habe immer wieder meine Momente, in denen ich mich vollstopfen will, aber das gleiche ich dann mit einem besonders harten Training aus oder ich esse am nächsten Tag besonders gesund. Ich kämpfe immer wieder mit meinem Fett am Unterbauch. Ich denke, dass es vielen Frauen ähnlich geht. Ich habe keine Angst, darüber zu sprechen. Wenn man es mal wieder besonders nach einigen Burgern und Pommes sieht, werfe ich mich einfach in ein paar Spanx und es geht weiter.»Entspannte Workouts sind nichts für die attraktive Brünette, deshalb setzt sie beim Trainieren am liebsten auf einen Personal Trainer, der sie antreibt.Für die Zukunft hat Ashley noch Grosses vor: Um ihren Fans als Inspiration zu dienen, träumt sie von einem eigenen Fitnessprogramm sowie einer eigenen Talkshow. «Ich muss meine Fans und meine weiblichen Anhänger fragen, was sie wollen. Sie möchten wissen, dass sie trotz ihrer Körpergrösse Sport machen und ihre Limits pushen können. Es gibt viele verschiedene Sachen, ich könnte eine eigene Talkshow haben. Viel hat auch mit der jüngeren Generation von Mädchen zu tun, die Essstörungen haben und sich selbst hassen, die zur Schule gehen und denen es schlecht geht und die denken, dass sie sterben werden, weil sie nicht hübsch oder dünn genug sind», so Ashley Graham.

(pep/Cover Media)