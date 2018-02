Ashley Graham vergiebt die Lizenz zum Umhauen

Das Plus-Size-Model landete Anfang des Jahres das Cover der legendären Swimsuit Edition des Magazins 'Sports Illustrated' und gehört damit nun offiziell zur Model-Elite. Wie viele ihrer Kolleginnen versucht sich Ashley nun auch als Designerin - passend zu ihrem Cover entwarf sie eine Bademodenkollektion mit dem Modelabel Swimsuits for All. Und das mit einem ganz besonderen Anspruch:«Ihr habt damit die Lizenz zum Umhauen», teilte sie ihren Fans auf Twitter mit. «Zieht sie euch an und begeistert damit!»Die Linie besteht aus Einteilern und Bikinis, die Preise bewegen sich zwischen umgerechnet 70 und 356 Euro. «Jede Frau soll sich darin wie Jane Bond fühlen. Sie ist die Besitzerin ihres Körpers», erklärte Ashley gegenüber 'Inside Edition' über die Käuferin ihrer Designs. «Ich bin die Besitzerin meines Körpers. Ich bin die Hammerbraut meines eigenen Lebens. Ich habe schon Unterwäsche und Kleider designt. Warum also nicht auch sexy Badeanzüge?»Erhältlich sind die Badeanzüge und Bikinis in den Grössen 38 bis 58.Und was steht als nächstes für Ashley Graham an? Eine Sportmodenkollektion würde sich anbieten, schliesslich kündigte sie schon in der Vergangenheit an, nur zu gerne athletische Kleidung entwerfen zu wollen.

(pep/Cover Media)