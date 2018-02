Ashley Graham will weiter Grenzen überschreiten

Das Plus-Size-Model scheint derzeit eine Grenze nach der nächsten zu durchbrechen, zuletzt überzeugte sie auf dem Cover der 'Swimsuit Issue' des legendären Magazins 'Sports Illustrated'. Doch das ist erst der Anfang - zumindest wenn es nach Ashley geht.«Oh mein Gott, das ist so eine wichtige Zeit in der Geschichte», betonte die Beauty im Gespräch mit 'cosmopolitan.com'. «Wir blicken auf Schönheit, unabhängig von der Grösse. Wir blicken auch auf Schönheit unabhängig von Herkunft und Alter, und ich finde es wirklich wichtig, dass wir diesen Schwung aufrechterhalten. Deshalb kann und werde ich auch nicht aufhören. Ich werde einfach weitermachen.»Doch so viel Lob Ashley für ihr Selbstbewusstsein auch erhält, kritische Stimmen werden dennoch immer wieder laut. Das ehemalige Model Cheryl Tiegs (68) beispielsweise behauptete, durch das 'Sports Illustrated'-Cover werde ein «ungesundes» Körperbild promotet.«Cheryl Tiegs hat gesagt, was sie gesagt hat, und es mag die Gefühle vieler Menschen verletzt haben - aber mein Fell ist dick! Ich habe nur mit den Augen gerollt und mir gedacht: 'Okay, schon wieder eine dieser Frauen ?'», gab sich Ashley Graham im Gespräch mit den 'E! News' ganz gelassen. «Es gibt zu viele Leute, die glauben, sie könnten ein Mädchen mit meiner Grösse anschauen, und behaupten, wir seien ungesund. Das könnt ihr aber nicht, das kann nur mein Arzt», untermauerte Ashley Graham selbstbewusst.

(pep/Cover Media)