Bella Hadid: Werbebotschafterin für Dior

Diese Nachricht verkündete das französische Modehaus heute in einem Statement. Die Amerikanerin soll dabei nicht nur als Werbebotschafterin für Dior auftreten, sondern auch in einer Webserie mit dem Titel 'Dior Make-Up Live with Bella Hadid' mitwirken.



Ihr Debüt für Dior wird Bella bei der heutigen Modenschau der Cruise-Kollektion Frühjahr/Sommer 2017 im Blenheim Palace in England geben. Ihre Vorbereitung für das Event wird dabei auf Video aufgenommen und als erste Episode der Internetserie, die am 6. Juni online geht, ausgestrahlt.



In ihrer Position als Dior-Repräsentantin tritt die jüngere Schwester von Fashion-Star Gigi Hadid (21) damit in die Fussstapfen von berühmten Damen wie Natalie Portman (34, 'Black Swan'), Jennifer Lawrence (25, 'Joy - Alles ausser gewöhnlich') und Marion Cotillard (40, 'Zwei Tage, eine Nacht').



Bellas Karriere geht derzeit steil bergauf, die hübsche Brünette landete Anfang Mai ihr erstes 'Vogue'-Cover für die türkische Ausgabe. Ausserdem zierte sie die Titelseite der US-amerikanischen 'Elle' und gab dem Magazin ein Interview. In dem Gespräch plauderte sie unter anderem über ihr Privatleben und die Tipps, die sie von ihrer Mutter Yolanda Foster, die früher selbst als Model arbeitete, mit auf den Weg bekam.



«Meine Mutter brachte mir bei, immer an etwas Schönes zu denken, wenn ich arbeite, weil sich das auch im Gesicht widerspiegelt. Ich habe dann immer an meine Pferde gedacht, jetzt denke ich aber an andere Dinge», erklärte Bella Hadid.

(Cover Media)