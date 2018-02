Bottega Veneta richtet den Blick nach Asien

Der deutsche Designer ist seit 2001 Kreativdirektor des italienischen Luxuslabels und sorgte mit der Eröffnung des neuen 'Maison'-Stores der Marke am Rodeo Drive in Los Angeles vergangene Woche für einen Meilenstein in der Geschichte von Bottega Veneta. Stars wie January Jones, Andie MacDowell und Maggie Gyllenhaal liessen sich das Event nicht entgehen.Bereits für das nächste Jahr ist ein neuer Store in New York geplant, danach will Tomas Maier Asien ins Auge fassen.«Das war es dann erstmal für die Vereinigten Staaten, aber Tokio ist eine grosse Stadt, die ich auf der Karte habe. Es wird auch auf jeden Fall ein Maison in China geben, vielleicht sogar zwei weitere in Europa», so der Designer im Gespräch mit 'WWD'.In Japan verbringt Maier sowieso schon sehr viel Zeit, verriet er weiter, eine Shoperöffnung im lebhaften Tokio wäre laut ihm ein guter Schachzug. Noch sucht der gebürtige Pforzheimer nach der richtigen Location für einen Bottega-Veneta-Store, er könnte sich sogar vorstellen, ein Gebäude extra erbauen oder ein bereits bestehendes erneuern zu lassen. «Ich habe auch schon eine Idee, wir müssen nur noch gucken, ob das funktionieren kann», lächelte Tomas Maier.

(kjc/Cover Media)