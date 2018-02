Burberry: Innovative Kampagne

Die bevorstehende Werbekampagne des britischen Labels ist eine Collage aus Zeichnungen des Künstlers Luke Edward Hall sowie Porträts der Models Edie Campbell (25) und Callum Turner (26), die der Starfotograf Mario Testino (61) aufnahm. Beide Models posieren mit Designs, die mit einem neuen Burberry-Label versehen sind. Das Label dient den Kunden dazu, die Looks, die sie auf dem Laufsteg, im Internet oder auf Werbefotos sehen, direkt zu kaufen.



Im Juni wird die neue Kampagne veröffentlicht und bis September zu sehen sein. Sobald die Kampagne herauskommt, können Fashion-Fans somit die gezeigten Looks - sowie den Burberry-Trenchcoat oder die Handtasche Patchwork - erwerben.



Edie Campbell trägt in der Kampagne ausserdem Make-up von Burberry, das ab August im Handel erhältlich sein wird.



Die Kombination aus Fotos und Zeichnungen fängt laut Christopher Bailey, dem Burberry-CEO und Kreativchef, den «künstlerischen Geist der Kollektion» ein. Edward Hall war begeistert, dass man ihm bei den Zeichnungen freie Hand liess und er die legendären Designs des Modehauses auf seine eigene Art und Weise darstellen konnte.



Die Kampagne wurde keiner Saison zugeordnet - ein Zeichen dafür, dass Burberry beim Kreieren seiner Kollektionen Abstand von den traditionellen Zeitplänen nimmt. Die neue Kampagne ist nur ein Aspekt des Modehauses in seinen Bemühungen mit den vielen Neuerungen in der Modeindustrie Schritt zu halten. Im September möchte Burberry ausserdem eine gemeinsame Herren- und Damen-Modenschau nach dem See-now-Buy-now-Konzept ausrichten, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

(Cover Media)