Cara Delevingne: Die Mutter ist nonstop in Sorge

«Ich sorge mich die ganze Zeit ihretwegen», gestand doe Model-Mama der britischen 'Grazia'. «Das Leben, das sie führen, ist so hektisch und stressig. Sie fliegen immer in der Weltgeschichte umher und rufen aus Los Angeles, Brasilien und Japan an. Ich sorge mich, ob sie sicher sind und auf sie aufgepasst wird, ob sie gut behandelt werden, ob die Regisseure anständig sind, ob sie genug Freizeit haben. Du sorgst dich wegen eines Burn-outs.»



Kein Wunder, Cara ist derzeit eines der gefragtesten Models, auch in der Schauspielerei macht sie ihre ersten Schritte. Poppy schreitet ebenfalls über die Laufstege dieser Welt und versucht sich nebenbei als Designerin. Pandora weiss, wie anstrengend so ein Leben in der Modeindustrie sein kann, sie selbst entwirft Kleidung und hat gerade eine Pop-up-Boutique eröffnet.



Auch die Jungend von Cara und Poppy dürfte nicht so einfach gewesen sein, litt Mutter Pandora doch unter einer Heroinsucht. Doch wie es eben oft so ist, die Schwestern haben sich trotz der gemeinsamen Kindheit unterschiedlich entwickelt. «Cara ist so verrückt wie ich, aber trifft sehr weise Entscheidungen», lächelte Pandora. «Sie ist sehr sensibel, aber sie war schon immer anders. Sie wollte schon als Kind immer Football-Shirts und Camouflage-Hosen tragen. Poppy ist so schön und himmlisch. Wenn sie einen Raum betritt, dreht sich jeder um.»

(nir/Cover Media)