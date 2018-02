Carolina Herrera: Stars wollen trendig sein

Die Designerin, die Stars wie Jennifer Lopez (46) und Taylor Swfit (25) einkleidet, findet, dass es kaum einen Unterschied macht, Stars oder normale Frauen mit Kleidern auszustatten: «Sie sind sehr unsicher, was sie tragen», verriet sie 'Pret-a-Porter'. «Ich kann das verstehen, denn alle Augen der Welt ruhen auf ihnen.»Ihre eigene Mode beschrieb sie in drei Worten - Eleganz, Schönheit, Weiblichkeit. Aber die gebürtige Venezolanerin weiss, dass die junge Generation andere Vorstellungen hat: «In der Mode ändert es sich ständig. Ich glaube, heute wollen sie nicht mehr als elegant bezeichnet werden, sondern eher trendig. Aber auf dem roten Teppich wirkt Eleganz immer noch. Da wollen sie nichts Schockierendes tragen oder etwas, das sehr neu ist.»Carolina Herrera wird momentan in Savannah mit einer Ausstellung geehrt, dort feiert man den 35-jährigen Geburtstag des Ateliers der Modeschöpferin. Über 100 Kreationen werden gezeigt, darunter auch private Kleidung von Lady Gaga, Renée Zellweger und Julia Louis-Dreyfus.Die Ausstellung ist noch bis September in der Südstaaten-Stadt zu sehen.

(Cover Media)