Carolina Herrera entwirft für 'mytheresa.com'

Die Designerin hat sich für eine limitierte Linie mit dem Onlineshop 'mytheresa.com' zusammengetan. Zu den angebotenen Stücken gehören eine kastanienbraune Militärjacke aus Samt und ein dazugehöriger Rock, ein seidenes Shirt-Kleid mit Zebra-Print und das Hero-Design - ein asymmetrisches goldenes Lamé-Kleid. Dazu gibt es ausserdem Schmuck und mit Juwelen besetzte Sneaker.«Die Kollektion erinnert stark an den Glamour meiner ersten Kollektion», so Carolina gegenüber 'WWD'. «Sie verkörpert den Style und die mühelosen Silhouetten, aber mit einem modernen Geist. Ich wollte mich auf Stücke konzentrieren, die in ihrer Form unkompliziert sind und es Frauen erlauben, sich über sich selbst lustig zu machen - Mode sollte ja auch Spass machen.»Ihre erste Kollektion stellte Carolina Herrera 1981 vor, unter den Gästen waren damals Model Bianca Jagger, Künstler Andy Warhol und Fashion-Redakteurin Diana Vreeland. Zu ihren heutigen Kundinnen zählen Stars wie Renée Zellweger (47, 'Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück') und die amerikanische First Lady Michelle Obama (52).Die Minikollektion für 'mytheresa.com' ist ab dem 10. Mai erhältlich. Preislich bewegen sich die Stücke zwischen 220 Euro für Schmuck und 3220 Euro für ein Kleid.

(pep/Cover Media)