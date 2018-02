Charlotte Dellal ist immer top gestylt

Egal wann und für welchen Anlass, die Schuh-Designerin liebt es, sich aufzubrezeln. «Ich geniesse es, mich herzurichten, egal ob es Montagmorgen oder Sonntagabend ist», sagte sie dem britischen 'Hello!'-Magazin. «Ich lege mein Haar einmal die Woche in 40er-Jahre-Wellen und trage roten Lippenstift auf - das ist alles, was du brauchst. Das gibt dir das Gefühl von etwas Glamour, wenn dein Haar gemacht ist. Das ist schon ein bisschen eine Routine für mich.»Irgendwie auch passend, dass Charlotte dann mit Agent Provocateur gemeinsame Sache gemacht hat. Ihre aussergewöhnliche Lingerie, die sie mit Handtaschen und Accessoires ihres eigenen Labels Charlotte Olympia komplettierte, wurde am Anfang diesen Jahres mit Julia Restoin Roitfeld (35) als Testimonial präsentiert.Für Charlotte läuft es derzeit also ziemlich gut, doch ist sie nicht die einzige Dellal, die es ins Modebusiness verschlagen hat. Ihre jüngere Schwester Alice (28) hat als Model schon für zahlreiche Marken gearbeitet, natürlich auch für Charlotte. «Wenn du eine schöne Schwester hast, ist es schwer, nicht mit ihr arbeiten zu wollen», lachte Charlotte. «Das war meine erste Show bei der London Fashion Week [Februar 2016]. Also wollte ich auch meine kleine Schwester dabei haben. Es ist einfach wundervoll, mit ihr zu arbeiten.»

(kjc/Cover Media)