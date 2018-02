Christian Dior hebt Geschlechtertrennung auf

In Cannes eröffnet das Label am heutigen Mittwoch einen neuen Flagship-Store, in dem die Kreationen für beide Geschlechter erhältlich sind. Ein Novum, das laut dem Geschäftsführer Sidney Toledano schlichtweg logisch war.



«Mann und Frau gehen oft gemeinsam einkaufen und wir können doch nicht sie oder ihn darum bitten, 50 Meter weiter die Strasse lang zu laufen, um zum anderen Shop zu gelangen. Wir würden sie verlieren und ausserdem ist das nicht praktisch. Aber wir halten die Kollektionen zumindest stilistisch getrennt. Manche Marken beschliessen ja, die beiden zu vereinen. Bei Dior ist der Mann sehr männlich und die Frau bleibt weiblich», betonte er gegenüber 'WWD'.



Dior Homme habe laut Toledano eine starke Entwicklung durchgemacht, passend dazu soll die Mode nun auch an mehreren Orten erhältlich sein - so eben auch in Cannes. Die Stadt, die vor allem wegen ihres Filmfestivals bekannt ist, kann sich mittlerweile über einen loyalen Kundenstamm freuen. «Hier kommt nicht der typische Flughafenshopper vorbei, der einen Geldbeutel oder eine Sonnenbrille kauft. Der Kunde in Cannes kommt für die Ready-to-wear-Kollektion, die unsere beliebteste Kategorie ist und ständig Neues braucht.»



Ähnliche Stores eröffnete Dior kürzlich auch in Peking und Miami, eine neue Boutique in London soll noch diesen Monat ihre Tore öffnen. 2017 ist ein Flagship-Store für Japan geplant.

(pep/Cover Media)