Christian Siriano findet See-now-Buy-now den Hammer

Nachdem Labels wie Burberry und Tom Ford ankündigten, ihre Kollektionen in Zukunft direkt nach einer Fashion-Show zum Kauf anzubieten - und nicht wie zuvor erst sechs Monate später - wollen immer mehr Labels diesem Beispiel folgen. Auch der amerikanische Designer steht dieser Idee offen gegenüber. Am Montag präsentierte er in New York seine neue Kollektion für Lane Bryant und erklärte daraufhin gegenüber 'fashionista.com':«Mit dieser Show sind wir ein bisschen spät dran, also werden die Leute natürlich die Möglichkeit haben, sie gleich zu kaufen. Und das ist super! Man kann es auf dem Laufsteg sehen und dann kaufen. Ich hielt das früher für nicht so wichtig, aber ich glaube, dass das eine gute Strategie ist. Es ist eben eine Herausforderung - wir werden sehen.»Bekannt wurde Christian Siriano als Gewinner der vierten Staffel der Realityshow 'Project Runway'. Schon immer arbeitete er an Plus-Size-Kollektionen, auch seine Linie für Lane Bryant kommt in grossen Grössen. «Ich glaube, dass es mehr neue Designer geben wird, die das machen werden», zeigte er sich überzeugt, schliesslich sei das «ein grosses Geschäft mit einem grossen Kundenstamm». Ausserdem mache es viel Spass, untermauerte Christian Siriano.

(pep/Cover Media)