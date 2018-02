Christian Siriano zeigt Plus-Size-Show im Kinderkrankenhaus

Der Designer tat sich kürzlich mit dem Plus-Size-Händler Lane Byrant für eine neue Kollektion zusammen, die nun in Columbus vorgestellt wurde. Dass ein Kinderkrankenhaus als Location ausgewählt wurde, hatte einen ganz bestimmten Grund: Die Linie ist Teil der Kampagne 'Give.Share.Love', durch die lebensrettende Forschung für Kinder unterstützt wird. Auf Models verzichtete Christian Siriano dabei komplett, die Schwestern und Patienten der Klinik trugen die neuen Kreationen.«Es hat so viel Spass gemacht, die Angestellten und Kinder einzukleiden, weil sie sich einfach so gefreut haben, die Kleidung zu tragen», lächelte Siriano im Gespräch mit der Webseite 'Self'. «Ich glaube, dass diese Möglichkeit die Krankenschwestern glücklich macht - und das verdienen sie auch, weil sie so hart arbeiten. Ausserdem gibt es hier so viele Kinder, die Mode wirklich lieben. Das ist dann eine nette Abwechslung von ihrem Alltag.»Die Zusammenarbeit mit Lane Byrant kam für den Modemacher derweil ganz natürlich. «Meine Mama war Lane-Byrant-Kundin. Das war also gar nicht ungewöhnlich, weil ich damit aufgewachsen bin», verriet Christian Siriano. «So viele verschiedene Frauen kaufen bei Lane Byrant ein, nicht nur mit unterschiedlichen Grössen, sondern auch aus verschiedenen Altersklassen. Ich empfand das als tolle Herausforderung als Designer und ich liebe die Tatsache, dass ich jetzt ganz neue Kunden habe.»Bekannt wurde Christian Siriano übrigens als Gewinner der US-Show 'Project Runway'. Seine Lane-Byrant-Kollektion feierte er bereits vergangene Woche mit einer Show, bei der unter anderem Plus-Size-Model Ashley Graham (29) und Schauspielerin Danielle Brooks (26, 'Orange is the New Black') seine Stücke trugen.

(pep/Cover Media)