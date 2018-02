Coco Rocha und die Bedeutung einer Muse

Das kanadische Model wurde 2002 bei einem irischen Tanzwettbewerb entdeckt und zierte seitdem zahlreiche Magazin-Cover und Modekampagnen und lief für Designer wie Marc Jacobs, Stella McCartney und Jean Paul Gaultier die Laufstege entlang.Dank ihrer zarten Figur zählt Coco zu den Stars am Modehimmel und wird oft als Zac Posens Muse gehandelt. Für das Model selbst ist der Begriff Muse aber «nur ein Wort, so wie Supermodel» und hat sich mittlerweile von seiner ursprünglichen Bedeutung entfernt.Im Interview mit der Lifestyle-Webseite 'The New Potato' erklärte Coco weiter, dass man lernen kann, eine Muse zu sein. «Das Model eines Designers zu sein bedeutet, die Frau zu interpretieren, an die sie verkaufen. Oder ihre Fantasiewelt zu verkörpern.»Anschliessend sprach Coco über ihre sehr schlanke Figur, für die sie auf Social Media oftmals kritisiert wird, und versicherte, dass sie ein sehr gesundes Leben führe - und ab und zu auch sündige: «Stellt euch vor, ich esse auch Hamburger, ich liebe Hamburger sogar», erklärte sie und fügte hinzu, dass sie ausserdem ein grosser Fan von Pommes mit Ketchup sei.Coco Rocha verdient aber nicht nur als Model ihren Lebensunterhalt, sondern kreiert mittlerweile selbst eine Streetwear-Kollektion namens 'CO+CO by Coco Rocha'. Vor Kurzem enthüllte sie 60 Designs der Linie, die sich aus architektonisch inspirierten und strukturierten Silhouetten zusammensetzt. Die Preise der Looks liegen zwischen 70 Euro und 260 Euro und sollen die Lücke zwischen dem Luxusmarkt und günstigen Kollektionen schliessen. «Ich wollte den Mädchen eine Alternative bieten - wunderschöne Stoffe und modische Designs und das alles zu einem guten Preis. Das soll die DNA unserer Kollektion sein», erklärte Coco Rocha unlängst auf 'fashionmagazine.com'.

(pep/Cover Media)