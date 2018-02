Cynthia Rowley designt für unerschrockene Frauen

Die Designerin zeigte bei der Modewoche in Sydney ihre Urlaubskollektion für 2017 und hatte dabei eine ganz bestimmte Kundin vor Augen«Ich werde von Frauen inspiriert, die mutig sind und Risiken eingehen, und das sehe ich jetzt auch in der Mode, wenn man alles miteinander kombiniert, Muster auf Muster oder neue Sachen mit alten Sachen trägt und einfach unerschrocken dabei ist», berichtete die Amerikanerin der australischen 'InStyle'.Sie zeigte in der australischen Metropole Bademode und Wetsuits und fand, dass Sydney der richtige Ort für diese Art von Fashion ist: «Wir haben richtig Vollgas gegeben und haben unsere ganze Kollektion einen Monat früher als normal herausgebracht. Ich bekomme ganz viel Liebe von den australischen Leuten», schwärmte Cynthia Rowley, die Bikinis mit Blumenmuster und Wetsuits mit pinkfarbenen und orangen geometrischen Muster auf dem Laufsteg präsentierte. Dazu gab es lange fliessende Tops mit Blumenmustern. Die Models liefen mit farblich abgestimmten Surfboards, übergrossen Sonnenbrillen und Sandalen über den Laufsteg.Obwohl sie schon seit über 25 Jahren in der Branche ist, war Cynthia Rowley vor der Modenschau tierisch aufgeregt. «Es ist ein amerikanischer Brauch, wenn man einen Pfennig auf der Strasse findet, bringt das Glück und ich sammele diese Glückspfennige und gebe sie kurz vor der Schau an alle im Team weiter. Man kann sein eigenes Glück schaffen und ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe so ein Glück, dass ich diesen Beruf machen darf.»

(pep/Cover Media)