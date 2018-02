Daphne Guinness ist ihr eigener Stylist

Die Mode-Ikone arbeitete im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Designern, darunter auch für Chanel und Tom Ford. Sie schaffte es sogar in die 'International Best Dressed Hall of Fame' und das ganz ohne Hilfe. Daphne stylt sich nämlich am liebsten selbst und liess sich von ihren Outfits sogar für ein Musikalbum, 'Optimist in Black', inspirieren.

«Die Garderobe meines Lebens hat sich in Songs übersetzt», erklärte sie gegenüber 'Vogue'. «Manchmal leihe ich mir ein Teil von Iris van Herpen. Wenn man seine eigenen Sachen hat, ist das Tolle daran, dass man keinen Stylisten braucht. Ich trage das, was ich liebe.»

Ausstellung für Blow



Daphne arbeitet mit dem früheren Produzenten von David Bowie (†57, 'Space Oddity'), Tony Visconti, an ihrem Album - eine ganze besondere Ehre für die Stilikone, die ein grosser Fan des verstorbenen Musiker ist. Neben der Arbeit an dem Album hat Daphne ausserdem alle Hände voll mit einer Ausstellung für ihre verstorbene Designerfreundin Isabella Blow (†48) zu tun. 'Isabella Blow: A Fashionable Life' wird im Powerhouse Museum von Sidney ausgestellt und zeigt die Kreationen und Ensembles der Modeschöpferin.

Drei Jahre nach dem Tod von Isabella Blow, nahm sich der Designer Lee Alexander McQueen (†40) das Leben. Ein weiterer Tod eines ihr nahestehenden Menschen, den Daphne nicht so leicht verarbeitete. «Es ist schwierig, in alle Ecken dieser Welt zu reisen, um das Aushängeschild der Fashion-Selbstmorde zu sein», erklärte sie in einem früheren Interview mit der 'New York Times' und fügte hinzu, dass sie eine Auszeit von der 'Isabella Blow Foundation' nehmen wollte, die sie selbst nach dem Tod der Designerin gegründet hatte.

«Ich bin froh, dass es funktioniert, aber ich muss jetzt auch mein eigenes Leben leben und nicht den Tod meiner Freunde. Natürlich bin ich da, wenn sie mich wirklich brauchen. Aber um meiner eigenen Gesundheit willen, muss ich das tun.»



Die Ausstellung 'Isabella Blow: A Fashionable Life' von Daphne Guiness ist im Powerhouse Museum von Sydney noch bis zum 28. August zu sehen.

(bg/Cover Media)