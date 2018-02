Das sagt Peter Copping zu See-now-Buy-now

Labels wie Burberry und Tom Ford haben bereits angekündigt, in Zukunft die Kollektionen, die sie bei Fashionshows vorstellen, gleich danach zum Verkauf anbieten zu wollen. Die neue Verkaufsstrategie sorgt in der Modebranche derzeit für grosse Diskussionen, denn wie es scheint, hat jedes Modehaus eine ganz andere Meinung zu dem Konzept. Nun hat auch Peter Copping, Kreativdirektor von Oscar de la Renta, sich dazu geäussert.«Das sind alles interessante Sachen, über die man debattieren kann, aber es muss für das jeweilige Haus einfach richtig sein», erklärte er beim alljährlichen Spring Luncheon seines Labels gegenüber 'WWD'. «Es ist schwierig, das logistisch hinzubekommen und wahrscheinlich viel leichter für wirklich grosse Strukturen wie Fast Fashion oder Firmen mit riesigen Store-Netzwerken. Deshalb zeigte Burberry daran Interesse, schätze ich mal.»Ob auch Oscar de la Renta diese Strategie in Zukunft übernehmen wird, liess Copping zwar offen, dafür verriet er, dass das Label auch weiterhin seine neuesten Designs in Los Angeles vorstellen werde. Dort leben schliesslich die meisten Kundinnen des Hauses. Zu denen gehören nämlich hauptsächlich die grossen Hollywoodstars, die Peter Coppings Designs auch wieder zur Met Gala in New York tragen werden. Am 19. Mai findet das Event, die «Oscars der Fashionbranche» wieder im Big Apple statt, der Designer arbeitet schon fleissig an den Kreationen, wird es dabei aber nicht mit Extravaganz übertreiben. Er ist nämlich der Meinung, dass einige Stars in den vergangenen Jahren mit ihren Kleidern «ein bisschen zu weit» gingen. Namen nannte Peter Copping dazu natürlich nicht.

(kjc/Cover Media)