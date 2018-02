Dolce & Gabbana haben nie Feierabend

Im Zuge des Vogue Festivals nahm das berühmte Design-Duo, das hinter dem Modehaus Dolce & Gabbana steckt, an einer Diskussionsrunde teil. Dabei drehte sich das Gespräch unter anderem um die Frage, was Nachwuchstalente mit sich bringen müssten, um Erfolg in der Modebranche zu haben.«Meine Frage ist 'Willst du ein Designer sein oder in der Modeindustrie arbeiten?' Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du ein wahrer Designer bist, hörst du niemals auf. Du musst immerzu Skizzen anfertigen, Nachforschungen anstellen und arbeiten. Wenn du wirklich Designer werden willst, dann musst du wissen, dass der Job sehr hart ist. Man muss ihn ernst nehmen und nicht nur Selfies machen. Viele Designer arbeiten für andere Labels, aber das ist zu einfach. Am Ende des Tages macht man die Tür zu und geht nach Hause. Wenn du deine eigenen Kollektionen entwirfst, dann hörst du nie auf», erklärte Domenico Dolce zu dem Thema.In Bezug auf ihre Kreationen haben der Modeschöpfer und sein Kollege allerdings oft unterschiedliche Meinungen, dennoch können sie sich immer einigen. Um Rat fragt Domenico seinen Kollegen auch nur, wenn er sich einer Sache absolut sicher sei, da er «Kritik gegenüber sehr sensibel» ist. «Ich sage ihm dann: 'Wenn du deine eigene Antwort willst, dann frag mich doch nicht!' Dann gehe ich zurück in die vierte Etage», lachte Stefano.Die beiden Italiener sind selbst grosse Fans ihrer eigenen Kreationen, dennoch nehmen sie diese nie ohne Bezahlung mit nach Hause. Schliesslich wollen sie ihren grossen Familien und ihren Freunden mit gutem Beispiel vorangehen und andere dazu bewegen, selbst für ihre Kleidung zu bezahlen: «Ein Mädchen bat mich über Instagram um Designs von Dolce & Gabbana als Geschenk, weil mich das ja nichts kosten würde. Ich antwortete: 'Klar, mach doch mal eine Liste für dich und für alle anderen auch!' Das war natürlich ein Witz. Die Leute nennen mich geizig, aber warum bin ich geizig? Ich arbeite», schloss Stefano Gabbana.

(pep/Cover Media)