Elle Macpherson: Heute ist für Models alles anders

Das Model mit dem Spitznamen 'The Body' ist seit den frühen 80ern ein weltweiter Star in der Modebranche und war neben Cindy Crawford, Naomi Campbell und Linda Evangelista eine der Laufstegschönheiten ihrer Generation. «Damals war es wichtig, uns von der Öffentlichkeit zu distanzieren», sagte sie zum britischen 'Hello!'-Magazin. «Je mehr wir zu Celebrities wurden und auf ein Podest gestellt wurden, desto erfolgreicher wurden wir. Die extravagante Atmosphäre der Wall Street zu dieser Zeit, die Glamourisierung des Erfolgs und der Auftritte waren einfach ausschlaggebend dafür.»Heute hat sich im Fashion-Business einiges geändert, auch Models werden anders berühmt. «Heutzutage kommt der Erfolg in den sozialen Medien zustande. Ich mag die neue Generation an Models wie Karlie Kloss. In den 1980ern haben visionäre Designer wie Azzedine Alaia beschlossen, dass Frauen zu Superstars werden», lächelte sie. «Wir betraten einen Raum gekleidet in Alaias Sachen und alles war umwerfend - Haare, Makeup etc. Wir wurden der Öffentlichkeit als Ikonen präsentiert.»In ihrer Karriere durfte Elle schon für so einige grosse Marken wie Valentino und Magazine wie 'Sports Illustrated' arbeiten, heute hat es sie in den Lifestyle-Sektor verschlagen, wo sie erfolgreich ihre Produkte an den Kunden bringt. Das Einzige, was von ihrer Zeit als Model geblieben ist, sind die Freundschaften, denn Elle Macpherson trifft sich noch regelmässig mit Cindy, Naomi und Co.

(fest/Cover Media)