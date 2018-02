Emilia Wickstead: Matches ist meine Mode-Familie

Das hat einen einfachen Grund: Ruth und Tom Chapman waren die ersten, die die Kleidungsstücke der Designerin in ihrem Store verkauften. «Ruth und Tom sind wie meine Mode-Eltern und sehr gute Freunde», lächelte Emilia im Gespräch mit dem 'Hollywood Reporter'.Nun gibt es sogar eine eigenständige Kollektion von Emilia für Matches Fashion, die sich aber deutlich von ihren bisherigen Entwürfen unterscheidet. «Ich habe Ruth gesagt, dass ich kein Baumwollkleid besitze und wenn ich in den Urlaub fahre, kein Emilia Wickstead tragen kann, weil die Designs so warm sind. Das war der perfekte Grund eine Kollektion mit sommerlichen Baumwollkleidern zu kreieren.»Rot, Orange und Pastell dominieren die Linie für die Sommersaison. Perfekt also für die klassische Emilia-Wickstead-Kundin. «Sie ist die wundervollste, intelligenteste, anspruchsvollste und lebenslustigste Person mit einer Menge Persönlichkeit. Sie braucht die Kleider nicht, aber wenn sie mit diesen einen Raum betritt, wird sie sofort registriert», sagte Emilia stolz.Bei solch einer Beschreibung ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Emilia bereits so einige Stars zu ihren Kundinnen zählen kann. «Ich habe schon so viele meiner Traumklienten eingekleidet - Diane Kruger ist definitiv eine davon. Und Cate Blanchett wäre ein wahr gewordener Traum.»

(bert/Cover Media)