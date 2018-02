Emily Ratajkowskis Körper hat Menschen verwirrt

Das Model war schon in sehr jungen Jahren ziemlich weiblich. «Ich begann zu realisieren, dass ich anders wahrgenommen werde», gestand sie dem 'ES'-Magazin. «Es war verwirrend. Eigentlich ging es darum, dass die Leute ein Problem mit einem Mädchen hatten, das wie eine Frau aussieht. Das verwirrt sie.»Sexy zu sein, ist aber eindeutig kein Problem für Emily, schliesslich ist sie dafür auch bekannt. Dadurch will sie aber nicht etwa den Männern gefallen, sondern eigentlich nur ihre Weiblichkeit zelebrieren - doch wird sie und auch andere dabei oft missverstanden. «Es ist ein interessantes Paradoxon. Wenn du eine sexy Schauspielerin bist, ist es schwer, seriöse Rollen zu bekommen», erklärte sie. «Sie bieten dir das an, worin sie dich auch schon gesehen haben. Die Leute sind wie Schafe.»Für Emily, die ihre ersten Schritte in Richtung Schauspielerei macht, ist dieser Umstand ziemlich inkonsequent. «Das ist so dumm, denn 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen und sie wollen einen Film sehen, wo sie als dreidimensionale Charaktere dargestellt werden.»Doch woher kommen eigentlich ihre feministischen Gedanken? Nicht von ungefähr: Ihre Mutter ermutigte sie immer dazu, sich nicht für ihre Schönheit zu entschuldigen, ihre Sexualität zu zeigen und zu sich selbst zu stehen. Deshalb sollten sich laut Emily Ratajkowski eigentlich alle Frauen selbst als Feministinnen sehen.

(kjc/Cover Media)