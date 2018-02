Englische Mode dreht sich nicht um Mode

Der amerikanische Designer lässt sich gerne von den Briten inspirieren, denn ihr Umgang mit Fashion sei so ungezwungen. «Ich habe England immer für seine Nicht-Mode-Mode geliebt», erzählte er der britischen 'Times'. «Der englische Stil war immer eine meiner Inspirationen, weil es nicht um Mode ging. Du trägst einen Sweater beim Gärtnern, machst einen Patch drauf und es sieht super aus.»Aber nicht nur zwischen den verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Auffassungen von Mode, auch zwischen den Geschlechtern wird Kleidung anders interpretiert. Männer «wollen keine Fashion-Freaks sein» und folgen nicht immer den neuesten Trends. Frauen seien «launischer», wenn es ums Anziehen ginge. «Sie [Männer] geben nichts auf Marken, sie wollen es einfach. Frauen sind abenteuerlicher; sie sind experimentierfreudiger mit Kleidern, Röcken und Formen», stellte er fest.Ganz so falsch kann er mit seinen modischen Einschätzungen nicht liegen, denn der jahrzehntelange Erfolg gibt ihm Recht. Doch nicht nur das Geschäft steht bei Ralph Lauren im Vordergrund, auch sein soziales Engagement ist beachtlich. Gerade hat er das neue Ralph Lauren Centre for Breast Cancer Research in Chelsea eröffnet.Schluss ist bei Ralph Lauren also noch lange nicht - so lange wie möglich arbeiten, heisst sein Lebensmotto. «Ich fühle mich, als wäre ich 42. Ich fühle mich nicht so alt. Ich mache einfach weiter. Ich arbeite jeden Tag hart. Ich bin nicht bereit, aufzuhören. Ich mag, was ich mache.»

(kjc/Cover Media)