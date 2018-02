Es gibt nicht viele wie Isabella Blow

Die Designerin (†48), die sich 2007 nach einigen Jahren mit Depressionen und Krebs das Leben nahm, war einzigartig, als Mensch und auch als Künstlerin. "Ich sehe nicht viele Isabellas, wirklich nicht", sagte Künstlerin Daphne Guinness (48) der 'Huffington Post Australia'. "Sie war wirklich besonders. Sie war eine Mutterfigur, sie hat das Beste aus den Leuten herausgebracht."Nach ihrem Tod hat Daphne diese wundervolle Frau auch mit der Isabella Blow Foundation gewürdigt, die ambitionierte Mode- und Kunststudenten unterstützt und die Erforschung und Bewältigung von Depressionen und psychischen Krankheiten fördert. Für Daphne ist die Stiftung ein Herzensprojekt."Es geht auch darum, was ihr als Mensch passiert ist, ihr als Künstlerin und als jemandem, der seine Studenten genährt hatte. Sie war nährend", betonte die Künstlerin.Isabellas Kreationen werden in der Ausstellung 'Isabella Blow: A Fashionable Life' im Powerhouse Museum von Sydney ab dem 14. Mai zu sehen sein, eine weitere Ehrung für die verstorbene Designerin. "Es war sehr schwierig Isabellas Stil zusammenzufassen", sagte Shonagh Marshall, die Kuratorin der Ausstellung. "Wenn du die Ensembles siehst, haben wir sie so gebaut, wie sie sie getragen hat."

(bert/Cover Media)