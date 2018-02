Fendi-Taschen werden individuell

Das italienische Modehaus bietet seinen Kunden an, ihren Klassiker Peekaboo nach persönlichen Wünschen zu designen. Damit wird die Kult-Handtasche zu einem individuellen und einzigartigen Stück. Fans des It-Pieces können zwischen verschiedenen Farben, Lederarten und Metallverzierungen wählen, um die Tasche zu ihrem persönlichen Klassiker zu machen.Alles wird in den italienischen Fabriken von Fendi gefertigt und dem Kunden innerhalb von drei bis sechs Monaten geliefert, das Fertigen der Tasche selbst dauert laut 'WWD' drei bis vier Tage. Die Kosten für diesen Service sind allerdings noch nicht bekannt.Diese Möglichkeit anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Marke soll das Modehaus wieder neu beleben. Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden im Juli dann ihren Höhepunkt bei einer Fashionshow im Zuge der Couture Week in Rom.Die Location dafür wurde noch nicht bekannt gegeben, doch es soll laut Fendi "die beste Art und Weise sein, das 90-jährige Bestehen zu feiern, da es unsere Wurzeln und DNS verkörpert und wagemutige Kreativität sowie die Handwerkskunst der Pelze vermittelt."Fendi eröffnete seinen ersten Shop 1926 in der Via del Plebiscito in Rom. Im März haben sie ihren Flagshipstore nach einer grundlegenden Renovierung wiedereröffnet, der sogar ein Pelzatelier im Haus, ein Hotel und das Restaurant Zuma beherbergt.

(bert/Cover Media)