Gigi Hadid braucht eine Pause von sich selbst

Das Model gehört derzeit zu den erfolgreichsten der Branche und auch seine Beziehung mit Popstar Zayn Malik (23, 'Pillowtalk') sorgt für grosses Interesse in der Öffentlichkeit. Für Gigi Grund genug, ihren Zeitplan etwas zu überdenken, damit sie nicht vergisst, wer sie ist.«Ich versuche tageweise mich darauf zu konzentrieren, was ich zu tun habe», erzählte sie 'Vanity Fair'. «Wenn du es in kleinere Gruppen packst, realisierst du: 'Hey, das ist Arbeit, das ist Familie, das ist Beziehung.' Wenn du die Aussenwelt in alles andere hinein sickern lässt, wird das zum Problem. Also versuche ich alles zu trennen und mich daran zu erinnern, wenn ich durch die Haustüre gehe. Es ist anders ? Ich bin dann nicht Gigi Hadid.»Oft vergisst sie ihren Star-Status einfach, was nicht immer ganz so leicht ist. «Machmal bringt es mich in Schwierigkeiten, weil ich mich daran erinnern muss, dass es da eine Sicherheitsgrenze und so ein Zeug gibt. Ich versuche einfach, nicht immer an die Fans zu denken.»Diese bekommen aber in nächster Zeit von Gigi auch so einiges zu sehen, denn die Schöne wird in einer neuen Werbung für Evian zu bewundern sein. Damit geht ein grosser Traum von Gigi Hadid in Erfüllung: «Ich wuchs mit diesen ikonischen Fotos auf. Deshalb wollte ich Model werden.»

(kjc/Cover Media)