Gigi Hadid wartet nicht vor Umkleidekabinen

Die schöne Amerikanerin zählt zu den heissesten Nachwuchsmodels der Stunde und glänzt permanent mit ihrem Style - ganz egal, ob auf dem roten Teppich oder privat. Im Gespräch mit 'Refinery29' verriet Gigi jetzt, dass sie beim Shoppen ganz bestimmten Regeln folgt. Eine davon lautet, niemals für einen Platz in der Umkleidekabine anzustehen.«Ich liebe Window Shopping und shoppen zu gehen, ohne in Umkleidekabinen zu müssen», schmunzelte die ältere Schwester von Bella Hadid (19). «Deswegen stehe ich so auf Sonnenbrillen und Taschen! Davon kaufe ich ziemlich viel, weil ich die nicht anprobieren muss. Diese Schlangen [vor Umkleiden] sind kein Spass - da kaufe ich Klamotten lieber so, probiere sie zu Hause an und tausche sie zur Not wieder um.»Was ihren privaten Stil angeht, so betonte die Laufstegschönheit, dass sie sich fernab von Showbizevents auch Mühe gebe, es allerdings nicht übertreiben wolle. Dass derzeit sportliche Klamotten modern sind, spielt Gigi Hadid in die Hände: «Ich danke Gott dafür, dass Athleisure in ist», kicherte die Powerfrau, die zu Hause gerne im Yoga-Outfit entspannt. «Darin bin ich richtig gut. Es fällt mir leicht [mich sportlich zu kleiden], ich bin athletisch. So gelingt mir die Verwandlung von 'Ich gehe zum Sport' zu 'Ich gehe zum Meeting' ziemlich easy.»

(bert/Cover Media)