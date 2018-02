Gisele Bündchen rettet Tiere!

Das Model will sich damit für vom Aussterben bedrohte Wildtiere stark machen, die nach wie vor illegal gehandelt oder getötet werden. Die Kampagne wurde auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi an den Start gebracht.Im Rahmen der Aktion kann auf der Webseite von 'Wild for Life' durch ein Quiz das Tier gefunden werden, das einem selbst am ehesten entspricht. Gisele hat dies getan und herausgefunden, dass ihre Persönlichkeit mit der einer Meeresschildkröte übereinstimmt. Auf Instagram teilte sie dieses Ergebnis und erklärte dazu, warum sie sich für 'Wild for Life' einsetzt: «Viele Wildtiere sind vom Aussterben bedroht. Um das zu verhindern, brauchen wir eine radikale Veränderung in der Einstellung der Menschen auf der ganzen Welt. Heute beteilige ich mich am Kampf, diese bedrohten Tierarten überall zu retten.»Ihre Follower rief die Schönheit dann dazu auf, sie in diesem Kampf zu unterstützen, um «den kriminellen Handel von Wilderei, der die Tierarten an den Rand der Ausrottung drängt, zu beenden.»Neben Gisele Bündchen unterstützen übrigens auch Stars wie Ian Somerhalder, Nikki Reed, Li Bingbing und Nadya Hutagalung die 'Wild for Life'-Kampagne.

(pep/Cover Media)