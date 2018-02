Giuseppe Zanotti: Junior-Kollektion für kleine Fashionistas

Der italienische Designer bietet mit seinem neuen Label Giuseppe Junior nun seine Kreationen auch für Babys, junge Mädchen und Jungs an - ein Projekt, das eigentlich schon lange auf der Hand lag. «In der Vergangenheit habe ich Schuhe für die Kinder meiner Kunden und Promis wie Beyoncé, Kanye West, Kim Kardashian und Karolina Kurkova designt», erzählte er 'WWD'.«Ihre Kinder waren meine ersten kleinen Fans. Begeistert von der wachsenden Beliebtheit dieser Styles, fand ich, dass nun die richtige Zeit ist, eine Auswahl für kleine Fashionistas zu kreieren. Ich liebte es, meine Designs in eine erste Junior-Kollektion zu übertragen.»Zanotti startete seine Karriere mit Arbeiten für Christian Dior, Roberto Cavalli, Missoni und Vera Wang, seine aussergewöhnliche Linie baute er 1993 auf und erfreut sich seither bei vielen Prominenten wie Jennifer Lopez und Kylie Minogue grosser Beliebtheit, die mit den atemberaubenden High Heels des Designers gerne ein Fashion-Statement setzen. Seine Schuhe sind vor allem wegen perlenbesetzten Kreationen mit Cut-Outs bekannt.Giuseppe Junior mit Schuhen in Schlangenleder, Samt und Metalldetails gibt es ab dem 2. Mai über die Webseite der Marke zum Vorbestellen, die gesamte Kollektion kann dann Ende des Monats in den Flagship-Stores gekauft werden.

(bg/Cover Media)