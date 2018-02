Gucci entwirft Kollektion für Net-a-Porter

Designer Alessandro Michele, Creative Director des italienischen Modehauses, hat extra für den Luxus-Onlinehändler eine 20-teilige Kollektion mit Konfektionsbekleidung, Schuhen und Accessoires entworfen. Für Michele die erste eigenständige Kollektion für Gucci, aber sicher nicht die letzte. Aber auch für Net-a-Porter soll dies keine einmalige Erfahrung bleiben.



«Für Gucci-Verehrer ist das ein wunderbarer Weg, tiefer in die Marke einzutauchen», erzählte Alison Loehnis, Präsident von Net-a-Porter und Mr Porter gegenüber 'WWD'. «Aber es ist auch ein fantastischer Weg, eine Marke an Kunden heranzuführen, die sie vorher nicht gekauft haben.»



Der neue Gucci-Geist



Die Entscheidung für Net-a-Porter, Gucci mit ins Boot zu holen, lag auch auf der Hand. Die Luxusmarke gehört schon jetzt zu den bestverkauften Brands der Website. Die neue exklusive Sonderkollektion wird ihr übriges dazu beitragen.



Auch die PR-Maschinerie ist derzeit schon angerollt. Die Social-Media-Accounts von Gucci und Net-a-Porter teilten bereits die frohe Botschaft, ein Film und ein Lookbook soll es auch dazu geben, was Marco Bizzarri, Chief Executive Officer von Gucci, stolz aufgrund dieser «einzigartigen Möglichkeit» mache. «Das ist der neue Geist von Gucci und wir sind froh, dass Net-a-Porter unsere Visionen teilt.»



Am 12. Mai ist es dann soweit, die exklusive Kollektion von Gucci wird dann bei Net-a-Porter erhältlich sein.

(cam/Cover Media)