Gucci kreiert individuelle Taschen

Das italienische Modehaus startet in seinem Flagshipstore in Mailand eine neue Initiative, die schon bald in allen Läden weltweit angeboten werden soll. Den Anfang macht die in dieser Saison äusserst beliebte Dionysus-Handtasche: Kunden haben von nun an nämlich die Möglichkeit, sich diese individuell gestalten zu lassen, mit Aufnähern von bestickten Schmetterlingen, Eidechsen, Libellen, Schlangen, Rosen oder Pfingstrosen. Diese wurden von der zauberhaften Gucci Garden Kollektion von Chefdesigner Alessandro Michele inspiriert.Fashionistas können zwischen Materialien wie Samt und Krokodil- oder Pythonleder wählen. Ausserdem wird es die Möglichkeit geben, sich seine Initialen mit Swarovski-Kristallen auf die Tasche sticken zu lassen.Grundsätzlich bietet Gucci seinen Kunden die Möglichkeit, eine an seine individuellen Bedürfnisse angepasste Tasche zu kreieren: Sie können zwischen verschiedenen Materialien in einer grossen Anzahl von Farben wählen. Zusätzlich dazu können Details wie die Prägung und der Riemen auf die jeweilige Trägerin eingestellt werden.Mit diesem Schritt will das Label, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, einen Schritt in Richtung Individualisierung gehen.«Die Kombination der Materialien, die Details und die Verzierungen, die angeboten werden, stellen sicher, dass das Endresultat immer den Geist von Alessandro Micheles Vision widerspiegelt. In diesem Sinne ist der Prozess der Personalisierung sowohl ein persönliches Statement als auch die Möglichkeit für den Kunden zu einem Co-Designer mit Guccis Kreativchef zu werden», erklärte ein Sprecher des Modehauses in einer Pressemitteilung.Schon bald sollen Kunden sogar noch mehr Produkte individualisieren können: Sneaker, Schuhe und sogar Ready-to-Wear-Kleidung.

(pep/Cover Media)