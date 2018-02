Halston liefert ein tolles Erbe für Marie Mazelis

Die Designerin ist seit 2011 als Kreativchefin bei Halston tätig, zuvor war sie bei Herve Leger und BCBG Max Azria tätig. Der Halston-Gründer Roy Halston Frowick zählte in den 70er Jahren zu den Favoriten von Stars wie Jacqueline Kennedy, Liza Minnelli und Elizabeth Taylor, diesen Geist wollte Marie aufrecht erhalten. «Halston war einer der ganz grossen amerikanischen Designer und wir haben eine grossartige DNA und Geschichte geerbt», schwärmte sie gegenüber 'WWD'. «Es ist sehr minimalistisch, aber auch extravagant. Diese Dualität habe ich schon immer sehr faszinierend gefunden. Bei unserer Entwicklung haben wir versucht, diese Ästhetik an die moderne Frau und ihren Lebensstil anzupassen. Das hat sich seit den 70er Jahren offensichtlich stark verändert. Das Leben der Frauen heutzutage ist so voll.»Das ist aber bei weitem nicht das einzige, was sich in der Modeindustrie verändert hat. Social Media spielt mittlerweile eine entscheidende Rolle bei Fashion-Fans. Diese Entwicklung sieht Marie positiv, sie unterstützt sogar Fashion- und Style-Blogger. «Je mehr Stimmen, desto besser. Mode sollte Spass machen, aufregend und ein Austausch von Ideen sein. Das Beste an den Bloggern ist, dass das echte Menschen sind und sie ihre Kleidung ganz nach ihrem persönlichen Geschmack tragen. Sie kombinieren Marken auf ihre eigene Art und Weise und sind in der Lage, das zu teilen. Diesen Austausch begrüsse ich sehr», fügte sie hinzu.Auch den zurzeit stark diskutierten See-now-Buy-now-Trend unterstützt Marie Mazelis und nimmt ihn als natürliche Entwicklung an.

(pep/Cover Media)