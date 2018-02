Henry Holland halluziniert für Habitat

Der Designer ist bekannt für seine bunten und skurrilen Entwürfe und hat dies auch bei seiner Linie für das Möbelhaus Habitat vollends umgesetzt. «Die Kollektion basiert auf meiner Linie für Frühling/Sommer 2016, die durch 'Fear and Loathing in Las Vegas' inspiriert wurde», erklärte er dem britischen 'Stylist'-Magazin. «Das Kissen mit den tropischen Blättern bezieht sich auf eine Szene mit einem rosafarbenen Filter, die dadurch eine dunstig-pinke Tönung bekommt. Ich habe Stoffe kombiniert - Samtdrucke, aufgestickte Käfer und ein pinkes Blatt, die aus Taft gemacht sind, was ein unruhiger Stoff ist. Wenn du dieses Kissen in deinem Haus hast, werden es die Leute registrieren.»



Käfer sind bei der Kollektion für Habitat von besonderer Bedeutung, da eine Schlüsselszene von 'Fear and Loathing' eine psychedelische Halluzination ist, in der sich die Leute in eben diese Insekten verwandeln. «Die Tiere damals wurden von Susan Pitt entworfen, eine 70er-Kultkünstlerin - sie war einfach die perfekte Wahl.»



Aber nicht nur farbenfrohe und exzentrische Kissen, sondern auch ein Sofa, Teppiche und Überwürfe wird es von Henry Holland geben und ab Mai 2016 bei Habitat erhältlich sein.

