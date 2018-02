In unserem Shop ist nicht nur Mode wichtig

Die Designzwillinge haben für ihre Marke The Row jüngst einen eigenen Store eröffnet, in dem man neben ihren modischen Kreationen auch Kunst und Möbel kaufen kann. «Es war wirklich wichtig für uns, dass dir nicht nur Bekleidung ins Gesicht geschoben wird, wenn du reinkommst», sagte Ashley zu 'vogue.com'. «Es geht um die Erfahrung des Eintretens, den Raum einzunehmen, dich langsam selbst an die Sweater und Slipper heranzutasten oder vielleicht an eine Handtasche, einen grossen Platz für Schuhe zu haben, wo du relaxen und in einer ruhigen Atmosphäre durch die Kollektionen gehen kannst.»Zurückhaltung ist das Motto des neuen The-Row-Stores, obwohl sich der ganze Laden über drei Stockwerke erstreckt. «Weniger ist mehr, glaube ich. Im dritten Stock ist es wieder offen mit Objekten für dein Zuhause und einem grossartigen Privatbereich», erklärte Ashley.Da es eben nicht nur um Mode gehen soll, bieten die Zwillinge auch einigen Künstlern in ihrem Laden eine besondere Verkaufsmöglichkeit: «Wir haben eine Menge an Leuten, die ihre Kunst oder Kooperationen zeigen wollen und die diese kleinen Suiten dann nutzen können. Alles kann man kaufen, also verändert sich ständig etwas», fügte Mary-Kate hinzu.Alles ist allerdings nicht zu erwerben - die Einrichtung des französischen Interior-Designers Jacques Grange im neuen Store von Mary-Kate und Ashley Olsen kann man nicht kaufen.

(kjc/Cover Media)