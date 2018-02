Irina Shayk kennt die Macht der sozialen Medien

Die russische Berufsschönheit gehört zu den Grossen ihrer Zunft und hat dementsprechend viele Fans - über sechs Millionen Follower zählt sie auf Twitter und Instagram zusammen. «Es ist ein sehr wichtiger Teil meines Jobs», betonte die Russin gegenüber 'Look', wie man als Model die Welt mit Neuigkeiten mittels der sozialen Medien zufrieden stellt. «Ich selbst folge meinen Freunden und Leuten wie Riccardo Tisci, Mert and Marcus, meiner Freundin Chrissy Teigen, denn diese Leute sind cool und witzig. Ich bin jetzt nicht so abhängig von den sozialen Medien, aber ich nutze sie, um meinen Fans auf spassige Weise zu zeigen, was in meinem Leben abläuft.» Allerdings sucht man bei ihr vergebens nach Fotos von ihr und ihrem Liebsten Bradley Cooper (41, 'Im Rausch der Sterne').Irina macht gerade wieder Werbung für die Dessousmarke 'Intimissimi'. Das Label war ihr erster grosser Job 2007 und läutete ihre erfolgreiche Modelkarriere ein. «Ich erinnere mich noch so gut daran, als man mir 2007 erzählte, dass ich für die Kampagne gebucht wurde. Ich war noch neu in der Branche und wusste, das Gesicht einer Kampagne zu werden, war eine grosse Möglichkeit. Dessous sind so wichtig für eine Frau, denn durch sie kann man sich wie eine Königin fühlen», lächelte Irina Shayk.

(pep/Cover Media)