Irina Shayk mit sexy Botschaft für Männerwelt

Vor wenigen Tagen begeisterte das Topmodel seine Fans mit einem Besuch im Intimissimi-Shop am Münchner Marienplatz und plauderte dort - passend zur Location - mit 'jolie.de' über Unterwäsche. Die russische Schönheit ist natürlich selbst ein Fan von sexy Dessous, die ihrer Meinung nach das perfekte Geschenk eines jeden Mannes an seine Geliebte seien.Ob Mann dabei die richtige Grösse trifft, ist dann auch eher nebensächlich: «Es geht doch gar nicht darum, ob die Unterwäsche genau passt. Es geht darum, ihr zu zeigen, dass du an sie gedacht hast und sie überraschen wolltest und du dich getraut hast, in die Damen-Unterwäscheabteilung zu gehen. Das ist süss», betonte Irina.Wer unsicher ist und nichts Falsches kaufen möchte, der könne laut der Laufsteggrazie ein hübsches Nachthemd kaufen, da sei die Grösse nicht so entscheidend. Oder: «Mach es wie ein russischer Spion! Schleich dich unbemerkt an ihren Kleiderschrank, nimm einen BH raus, geh damit zum Laden und zeig der Verkäuferin, welche Grösse deine Freundin hat.»Ihr ganzes BH-Wissen hat die Freundin von Hollywoodstar Bradley Cooper (41, 'Adam Jones') nun auch in ihrem neuen Bildband 'The Perfect Bra-Book' gesammelt, wo sie reichlich Fotos ihres eigenen Dekolletés zeigt. Trotz der freizügigen Fotos, die Irina auch zahlreich auf Instagram postet, achtet sie bei ihren Mitmenschen vor allem auf die inneren Werte, wie sie kürzlich im 'Welt'-Interview untermauerte:«Seid klug und lustig», riet sie Männern, die mit ihr flirten wollen. Das gelte auch für Frauen auf Männersuche: «Männer wollen smarte Frauen», erklärte Irina Shayk. Ab und an tief blicken zu lassen, scheint aber auch nicht zu schaden.

(pep/Cover Media)