Iris Apfel plant Buch über Style

Die Stil-Ikone war neben den Designern Joseph Abboud und Christian Siriano Ehrengast am 24. Mai bei einer Veranstaltung der American Apparel & Footwear Organisation. Dort verkündete die New Yorkerin in ihrer Rede, dass sie auch in Zukunft nicht vorhabe, ruhiger zu werden und bald ein Style-Buch herauskommen wird. Auch wird sie mit United Legwear & Apparel zusammenarbeiten und dann wäre da noch ein Werbeclip, den sie für Elizabeth Ardens Liz Arden gedreht hat.



«Wir haben vor ein paar Wochen in Palm Beach gedreht. Ich mag solche Sachen. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich sie auch nicht machen», erklärte Iris Apfel gegenüber 'observer.com'.



Die Amerikanerin, deren Markenzeichen ihre auffällige schwarze Brille und die vielen Accessoires sind, war begeistert, als «Querdenkerin» geehrt zu werden. «Als Kind war ich immer erstaunt, dass Leute Listen schreiben konnten. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich auf diese Liste erstens Fashion-Querdenkerin, zweitens Mode-Ikone und drittens 94-jähriges Covergirl schreiben könnte», freute sich Iris Apfel über die Anerkennung, die sie innerhalb und ausserhalb der Modeszene geniesst.

(arc/Cover Media)