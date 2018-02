Iris van Herpen: 3D-Printer sind die Zukunft der Mode

Das Schlüsselwort zu diesem Gedanken heisst 3D-Print, also die Möglichkeit, Klamotten und Schuhe in 3D zu drucken und dann tatsächlich zu tragen. Grosse Marken wie Nike, New Balance und Under Armour arbeiten schon mit der Technologie und auch Iris liebt die Kombination aus Technik und Mode. Sie arbeitet bereits seit 2009 mit 3D-Printern, als die Technologie noch nicht sehr ausgereift war.«Ich kann mich noch daran erinnern, dass das erste Teil, das ich gedruckt habe, sieben Tage bei 24 Stunden pro Tag gebraucht hat», schüttelte die Niederländerin im Gespräch mit 'vogue.com' mit dem Kopf. «Jetzt dauert es nicht mehr so lange, es geht ziemlich schnell.»Sollte das 3D-Printing weiterhin ausreifen, könnte es die Modebranche revolutionieren, dessen ist sich Iris van Herpen sicher. So könnte sich nicht nur die Faserstruktur von Klamotten verbessern, sondern auch deren Nachhaltigkeit.Ein Fortschritt in der Technik muss laut der Kreativen aber kein Rückschritt für die traditionelle Modelandschaft bedeuten. «Es gibt die traditionellen Häuser, die sich auf die Handwerkskunst konzentrieren, und es gibt die Leute, die auf Technik stehen - aber ich glaube nicht, dass diese beiden getrennt werden müssen», sinnierte Iris van Herpen. «Ich sehe das als gleichberechtigt und glaube, dass sich diese beiden Bereiche ergänzen könnten.»

(pep/Cover Media)