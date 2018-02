Iris van Herpen: Mode ist wie Tanzen

Die holländische Designerin hat ursprünglich immer von einer Karriere als Ballerina geträumt, bis sie ihren Weg aber in der Welt der Mode gefunden hatte. Nach ihrem Studium am ArtEZ Institute of the Arts in den Niederlanden wusste sie einfach, was sie eigentlich wollte. «Ich wusste, ich konnte meine Vision in der Mode am besten bündeln», erzählte sie 'observer.com'. «Es ist ein Weg, durch den ich mit dem Körper arbeiten konnte, so wie ich es vom Tanzen gewohnt war. Ich halte noch immer an der Transformation dieses Körpers fest und an der Bewegung, aber eben in einer materiellen Art.»Doch unterscheiden sich die beiden Kunstformen natürlich deutlich voneinander. «Tanz ist nur da, wenn du es machst. Was ich beim Arbeiten an der Mode so mag, ist, dass ich etwas für jemanden kreieren kann, das noch immer da ist, wenn ich nicht da bin.»Iris beginnt bei ihrer Arbeit aber nicht etwa mit einer Idee oder einem Konzept, sondern kümmert sich erstmals um die Materialien, die sie verwenden möchte. Vielleicht nicht gerade der konventionellste Arbeitsprozess, denn ihre Entwürfe werden erst in einem späteren Stadium als Kleidung definiert. Sie vermeidet es auch, ihre Kollektionen zu zeichnen, sie will nämlich ihre Freiheit dabei behalten. «Es garantiert mir einen sehr freien Weg meiner eigenen Interpretation», erklärte Iris van Herpen.

(fest/Cover Media)