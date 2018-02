Jenna Lyons bittet um mehr Talent

Die Kreativdirektorin von J.Crew umgibt sich lieber mit Menschen, die intelligenter sind als sie selbst, denn von ihnen kann man ja schliesslich noch etwas lernen. «Ich glaube daran, Leute einzustellen, die viel talentierter und klüger sind als ich», erklärte sie dem 'Red'-Magazin. «Ich erschrecke mich immer, wenn ich die Leute frage, woher sie ihre Inspirationen beziehen, und die dann nur über Mode sprechen ... Oh Gott, da ist eine ganze Welt da draussen.»Mode ist ohne Zweifel ihr Leben, doch auch sie könnte sich andere Dinge vorstellen - überhaupt, wenn es ihr manchmal zu viel wird. «Versteht mich nicht falsch. Es gab Zeiten, als ich dachte, ich sollte es lassen. Aber ich glaube, durch solche Momente zu gehen, wo du denkst: 'Das nervt' und du daraus etwas lernst, ist die grösste Möglichkeit zu wachsen.»Mittlerweile ist sie zu einer echten Stilikone aufgestiegen. Ihre dicken, schwarzen Hornbrillen, dunklen Haare und die androgyne Ästhetik machen sie einzigartig und haben einen hohen Wiedererkennungswert. «Ich war irgendwie geschockt vom grossen Interesse an meinem persönlichen Leben», gab sie zu. «Ich lasse meine Sonnenbrille auf. Blöd nur, dass ich 1,82m gross bin. Es ist nichts schmeichelhafter als wenn dich jemand fragt: 'Kann ich ein Foto mit dir machen?' Es ist so nett. Es erinnert dich auch daran, dass du die Verantwortung hast, immer einen verdammten Lippenstift zu tragen.»

(pep/Cover Media)