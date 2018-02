Jeremy Scott probiert was Neues

Der amerikanische Modeschöpfer, der für Moschino designt, hat bei WME-IMG unterschrieben, einer Künstleragentur, die sich sowohl um sein Fashion-Geschäft als auch um seine Medienarbeit kümmern wird. Das Unternehmen entstand, nachdem William Morris Endeavor im Dezember 2013 die International Management Group übernahm, die Kundenliste dürfte also besonders lang sein - vor allem da WME-IMG Talente aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter auch Sport, betreut. Jeremy kann nun also getrost darauf zählen, dass ihm das Team hinter der Agentur nicht nur in modischen Geschäftsangelegenheiten unter die Arme greift, sondern auch dann, wenn ihm ein TV-, Film- oder Buchdeal winkt. Zuvor übernahm CAA diese Aufgabe.



WME-IMG kündigte vor Kurzem an, dass es im Juni ein Fashion-Event auf die Beine stellen wird, bei dem Jeremy Scott seine neuesten Moschino-Kreationen zur Schau stellt. Neben der Männerkollektion 2016 präsentiert er ausserdem die Resort-Linie für 2017.



Frischer Wind



Seit seiner Anstellung im März 2013 sorgt der Fashion-Guru für frischen Wind bei dem italienischen Luxus-Label, zum Beispiel spielt er gerne mit kräftigen Farben und Prints. Unter anderem liess er sich bereits von Barbie, den Looney Tunes sowie Spongebob Schwammkopf und den Power Puff Girls inspirieren. Dass er damit so viel Erfolg haben würde, hätte er nicht gedacht.



«Ich war, ehrlich gesagt, total baff, dass sich so viele Leute für das begeisterten, was ich kreiert hatte. Ich habe einfach etwas erstellt, das mir Spass macht und am Herzen liegt, weil ich (die Designs) mag und sie süss sind. Ich war wie in meiner eigenen Welt», schwärmte Jeremy Scott vor einiger Zeit im Interview mit 'WWD'.

(arc/Cover Media)