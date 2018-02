Jessica Springsteen für Polo Ralph Lauren

Die Tochter von Bruce Springsteen (66, 'Born to Run') ist professionelle Reiterin und hat nun einen Vertrag mit Polo Ralph Lauren an Land gezogen. Die Amerikanerin wird fortan bei Reitwettbewerben die Mode des amerikanischen Modehaus präsentieren, das seit 2014 eine Frauenkollektion herausbringt. Zu Pferd wird die Sportlerin künftig Kleidung in Blau und Gold tragen, die das rot-goldene Wappen von Polo Ralph Lauren ziert.Jessica Springsteen wollte nie in die Showbiz-Fussstapfen ihrer Eltern treten - auch ihre Mutter Patti Scialfa (62) ist Sängerin und steht sei über 25 Jahren neben ihrem Gatten auf der Bühne. In ihrer Jugend bekam die kleine Jessica zwar Klavierunterricht, aber das führte zu nichts, denn das Mädchen, das mit ihren beiden Brüdern Evan (25) und Sam (22) auf einer Farm aufwuchs, entdeckte schon früh die Liebe zu Pferden. Mit sieben bestritt sie bereits Turniere und bereitete sich so auf ihren späteren Beruf vor: «Ich ritt jeden Tag nach der Schule und dann das ganze Wochenende. Ich war ständig auf Turnieren unterwegs und habe meine Hausaufgaben gemacht - ich war langweilig und nie ein Partymädchen», beschrieb Jessica Springsteen unlängst ihre Jugend gegenüber der 'Daily Mail'. Das gefällt ihrem neuen Werbepartner Polo Ralph Lauren bestimmt, denn es passt zum gepflegten Image der Marke.

(pep/Cover Media)