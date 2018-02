Johnny Coca: Mulberrys Bayswater bekommt frischen Anstrich

Der Designer, der seit Juli 2015 der Creative Director des britischen Modehauses ist, hat die Kulttasche für die Kollektion Frühling/Sommer 2016 einer Transformation unterzogen. «Ich bringe dem Kunden etwas Begehrenswertes. Sie ist die eine, die einzigartig ist», lächelte er im Gespräch mit dem britischen 'Stylist'-Magazin über die Tasche. «Wenn du eine gute Tasche gefunden hast, ist das schwer zu ändern.»



Doch alle Fashion-Fans können aufatmen. Das Kult-Teil wurde nicht dramatisch verändert: Das berühmte Schloss wurde um 15 Prozent verkleinert, wodurch die Bayswater auch um 30 Gramm leichter wurde. Und in 10 neuen Farben, auch in Candy Pink, ist die Kulttasche nun erhältlich.



Neues Logo



Coca hat zudem ein neues Logo anstelle des berühmten Mulberry-Baumes gesetzt. Doch die Idee für das Emblem ist keine neue - Coca hat sich in die Archive des Modehauses bemüht und sich auf Ideen von 1971 bezogen. «Die Art, wie das Logo geschrieben ist, wirkt individuell und einzigartig», fügte er hinzu.



«Die Tasche schützt alles, was du besitzt», erklärte er weiterhin. Daher wurde der Zugang zu den Dingen, die man öfter braucht, erleichtert und die Innentasche auf der Vorderseite angebracht, auch die Henkel sind nicht mehr so steif.



Mulberry beschert echten Fashionistas damit bestimmt schöne Modemomente.

(nir/Cover Media)