Karen Walkers Modekalender ist gnadenlos

Die neuseeländische Modeschöpferin gründete ihr Label 1995, nur drei Jahre später verkaufte sie ihre Designs bei Barneys in New York und 2011 unterzeichnete sie eine Partnerschaft mit der US-amerikanischen Modekette Anthropologie. Walkers Kollektion umfasst mit ihrem lässigen Streetstyle und den adretten Elementen auch Schmuck, Eyewear und Schuhmode. Stars wie Sienna Miller, Natalie Portman, Zooey Deschanel, Kelly Osbourne und Liv Tyler schwören auf ihre Designs.Aktuell bestimmt die Modebranche die Debatte um den Trend zum See-now-buy-now und laut Walker wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Fristen und Termine zu verändern. Im Hinblick auf ihre Eyewear und Schmuckkollektion erklärte die Designerin, dass es normal für die Produkte sei, 12 bis 14 Monate entwickelt zu werden. Der Ready-to-wear-Kalender sei im Vergleich dazu «gnadenlos» und die Lebensdauer der Designs in den Shops viel kürzer.«Kollektionen. Pre-Kollektionen. Jede hat ein Verfallsdatum ? Manchmal kann man das Neue nicht vom Alten unterscheiden und dennoch verlangt die Industrie immer mehr und mehr und mehr», schrieb sie in einer Stellungnahme für 'Business of Fashion'. Walker ergänzte, dass sie die Deadlines gern verändern und die Zeitspanne verlängern würde, um ein Produkt zu entwickeln und den Zeitraum, wie lange ein Kunde in den Designs «leben» dürfe.Karen Walker setzt hingegen lieber auf kleinere Kollektionen mit «wohlüberlegten» Produkten.

(kjc/Cover Media)