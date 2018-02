Karl Lagerfeld: Das Abbild von Perfektion

Der Designer (82), der einer der geschäftigsten Menschen des Modebusiness ist, hat laut seiner Kreativberaterin Amanda Harlech immer einen konkreten Plan."Er designt jedes einzelne Stück", sagte sie der britischen 'The Times'. "Ein ganzes Outfit. Seine Skizzen sind fast zu 100 Prozent akkurat - in jedem Zentimeter. In einem Fitting wird vielleicht jemand fragen: 'Willst du die Schulter hier haben?' Und er wird antworten: 'Entschuldige, aber wenn du auf meine Skizze schaust, ist sie da.'"Amanda, die schon seit den 90ern an der Seite von Karl arbeitet, bescheinigt ihm auch eine hohe Aufmerksamkeit für Details. "Vor einer Cruise-Show interessiert sich Karl für alles an diesem Ort. Er hat diese Vision, wie es sein könnte und oft ist es eine wirkliche idealistische Vision", erzählte sie. "Er ist vielleicht nicht vor der Show dort, aber er hat davon eine klare Vorstellung. Er liest jedes Buch, schaut sich jeden Film an."Deswegen verlangt Karl von seinen Kollegen und Mitarbeitern "110 Prozent", in der Anwesenheit von Herrn Lagerfeld darf man nicht schlecht gelaunt, müde oder gelangweilt wirken.Doch Model Stella Tennant (45), die schon oft mit dem Designer zusammengearbeitet hat, zeigt auch eine herzliche und menschliche Seite von Karl. "Er kann über sich selbst lachen", sagte sie. "Das macht ihn auch zu so einer starken Macht in der Mode."

(bert/Cover Media)