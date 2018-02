Karl Lagerfeld: Die Verlobungsringe sind da

Schon Anfang Mai wurde bekannt, dass der Chanel-Kreativdirektor gemeinsame Sache mit dem US-amerikanischen Hersteller Frederick Goldman Inc. machen würde, um Brautschmuck auf den Markt zu bringen. Drei Kollektionen von Verlobungsringen sind nun fertig, die für jüngere Damen entworfen wurden.



Linie 1 ähnelt stark den Ringen aus der Accessoires-Kollektion von Karls eigenem Label Karl Lagerfeld. Linie 2 ist etwas moderner und beinhaltet zahlreiche geometrische Formen, während Linie 3 mit ihren zahlreichen Kurven und Bögen von der Pariser Architektur inspiriert wurde.



«Ich habe noch nie einen Ring für diesen Anlass gestaltet», erklärte Karl Lagerfeld gegenüber 'vogue.com'. «Das war schon eine Herausforderung.» Alle Ringe sind entweder aus 18-karätigem weissen und gelben Gold oder Platin erhältlich. Preislich bewegen sich die Stücke zwischen knapp 900 und 9.000 Euro.



Für den Schmuck zeigt sich Karl Lagerfeld von seiner romantischen Seite. «Die Ringe mussten etwas ausdrücken, das das Herz und echte Gefühle betrifft», so der Modeschöpfer. «Ein Ring muss ein Symbol und ein Zeichen für den echten Wunsch nach Verlobung sein. Er muss elegant und nicht Bling Bling sein.»



Jonathan Goldman, CEO von Frederick Goldman Inc., ist der festen Überzeugung, dass die Kreationen von Lagerfeld bestens ankommen werden. «Wir sind seit 68 Jahren Experten in der Feinschmuck-Industrie und sind uns sicher, dass die neue Braut- und Hochzeits-Schmuckkollektion von Karl Lagerfeld den designbewussten Millennial-Kunden anspornen und inspirieren wird, der auf der Suche nach Style ist und Brautschmuck zu schätzen weiss», sagte er kürzlich in einem Statement.

(Cover Media)